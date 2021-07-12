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عاجل.. رامي صبري يلغي سفره للإمارات بعد وفاة شقيقه

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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ألغى الفنان رامي صبري، سفره للإمارات وذلك قبل السفر بساعات قليلة عقب سماعه خبر وفاة كريم شقيقه غرقًا في ترعة المريوطية، وذلك بحسب التحريات والتحقيقات حول الحادث.

وكانت تحريات رجال المباحث كشفت عن وفاة شاب بعد أن لقي حته غرقاً في مياه ترعة المريوطية بالجيزة.

وأجرى رجال المباحث التحريات والتحقيقات حول الحادث، تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمباحث، كما انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وتم استدعاء أهل الضحية من أجل سؤالهم والاستعلام عن سبب تواجده في مكان الحادث.

وتجري عمليات التحقيقات في الوقت الحالي فيما يتم تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الحادث للكشف عن تفاصيل الحادث وحول وجود شبهة جنائية فيه أم لا.

كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث، كما تقرر إصدار قرار بتشريح جثة المتوفي للكشف عن السبب الحقيقي في الوفاة.

يذكر أن المطرب رامي صبري كان قد طرح أغنية جديدة تحمل اسم انتي بتهزري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وهي من كلمات المؤلف تامر حسين.



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