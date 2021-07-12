Advertisements
وزير السياحة: نقل مركب خوفو ستكون بمثابة عملية جراحية (فيديو)
الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:05 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عدد قاعات عرض مجموعة توت عنخ ىمون في المعرض المصري الكبير وصلت إلى 67 "فاترينة" من أصل 107 "فاترينات".
وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن رئيس مجلس الوزراء تفقدهم الأسبوع الماضي، منوهًا بأنهم يعملون حاليًا على نقل مركب خوفو، حيث إن عملية نقل مركب خوفو ستكون بمثابة عملية جراحية.
وأضاف وزير السياحة والآثار، أن مركب خوفو هو أقدم أثر عضوي خشبي في العالم، وسيتم نقلها كقطعة واحدة، لافتًا إلى أن تحديد موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير متوقف على متابعة الوضع الوبائي العالمي، معلقًا: "ربنا يقدرنا ونعمل حاجة قبل نهاية هذا العام تضاهي حفل نقل المومياوات".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements