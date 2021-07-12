وزير السياحة: نقل مركب خوفو ستكون بمثابة عملية جراحية (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عدد قاعات عرض مجموعة توت عنخ ىمون في المعرض المصري الكبير وصلت إلى 67 "فاترينة" من أصل 107 "فاترينات".





وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن رئيس مجلس الوزراء تفقدهم الأسبوع الماضي، منوهًا بأنهم يعملون حاليًا على نقل مركب خوفو، حيث إن عملية نقل مركب خوفو ستكون بمثابة عملية جراحية.



