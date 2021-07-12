منتخب إيطاليا يُعانق كأس أمم أوروبا بعد غياب 53 عامًا





انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين 1-1، سجل للمنتخب الإنجليزي لوك شاو بالدقيقة الثانية من بداية المباراة، وتعادل للطليان ليوناردو بونوتشي بالدقيقة 67 من زمن المباراة، لتنتقل المباراة للأشواط الإضافية ولكن لم تتغير النتيجة، لتذهب إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح الآزوري.





منتخب إيطاليا عاد للتتويج بكأس أمم أوروبا بعد غياب 53 عامًا عن منصة التتويج الأوروبية، حيث حصد الآزوري لقب البطولة مرة واحدة سابقة قبل النسخة الحالية وذلك عام 1968 عندما تغلب في المباراة النهائية على منتخب يوغسلافيا بنتيجة 2-0.





بينما صعد منتخب إيطاليا للمباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا عامي 2000 وخسر أمام منتخب فرنسا 2-1، وفي عام 2012 خسر اللقب أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 4-0، قبل أن يعانق كأس البطولة مجددا في نسخة هذا العام بعد فوزه على المنتخب الانجليزي بركلات الترجيح.

توج المنتخب الإيطالي بكأس أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على نظيره منتخب انجلترا بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد، على استاد "ويمبلي" في نهائي البطولة.