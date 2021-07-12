Advertisements

منتخب إيطاليا يُعانق كأس أمم أوروبا بعد غياب 53 عامًا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:34 ص
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
علاء خليف
Advertisements
توج المنتخب الإيطالي بكأس أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على نظيره منتخب انجلترا بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد، على استاد "ويمبلي" في نهائي البطولة.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين 1-1، سجل للمنتخب الإنجليزي لوك شاو بالدقيقة الثانية من بداية المباراة، وتعادل للطليان ليوناردو بونوتشي بالدقيقة 67 من زمن المباراة، لتنتقل المباراة للأشواط الإضافية ولكن لم تتغير النتيجة، لتذهب إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح الآزوري.

منتخب إيطاليا عاد للتتويج بكأس أمم أوروبا بعد غياب 53 عامًا عن منصة التتويج الأوروبية، حيث حصد الآزوري لقب البطولة مرة واحدة سابقة قبل النسخة الحالية وذلك عام 1968 عندما تغلب في المباراة النهائية على منتخب يوغسلافيا بنتيجة 2-0.

بينما صعد منتخب إيطاليا للمباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا عامي 2000 وخسر أمام منتخب فرنسا 2-1، وفي عام 2012 خسر اللقب أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 4-0، قبل أن يعانق كأس البطولة مجددا في نسخة هذا العام بعد فوزه على المنتخب الانجليزي بركلات الترجيح.

أخبار تهمك

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب: "مش عايز أقولكم مين بيصيف عندنا السنادي"

منذ ساعتين

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 13 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

بعد هدفي محمد شريف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ ساعتين و 48 دقيقة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

رسميًا.. رونالدو هدافًا ليورو 2020

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

12:09 ص

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

12:05 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 13 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:55 ص

رسميًا.. رونالدو هدافًا ليورو 2020

12:55 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي