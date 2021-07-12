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"اللقب الثاني للطليان".. سجل المنتخبات الفائزة بكأس أمم أوروبا عبر التاريخ

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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حسم المنتخب الإيطالي لقب كأس أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره منتخب انجلترا بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد، على استاد "ويمبلي" في نهائي البطولة.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الوقتين الأصلي والإضافة للمباراة، حيث سجل للمنتخب الإنجليزي لوك شاو بالدقيقة الثانية من بداية المباراة، وتعادل للطليان ليوناردو بونوتشي بالدقيقة 67 من زمن المباراة، لتذهب إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح الآزوري.

وتساوى منتخب ايطاليا مع نظيره الفرنسي في مرات التتويج بكأس أمم أوروبا وحصد كل منهما اللقب "مرتين" بينما يتصدر منتخبي ألمانيا وإسبانيا قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بالكأس الأوروبية بـ 3 ألقاب لكل منهما.

وإليكم ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجًا بكأس أمم أوروبا عبر التاريخ:

- ألمانيا (3 ألقاب)

- إسبانيا (3 ألقاب)

- إيطاليا (لقبين)

- فرنسا (لقبين)

- روسيا (لقب وحيد)

- التشيك (لقب وحيد)

- البرتغال (لقب وحيد)

- هولندا (لقب وحيد)

- الدنمارك (لقب وحيد)

- اليونان (لقب وحيد)

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