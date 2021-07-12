سياسي لبناني: نعيش أوضاعا محزنة وتدهور مستمر

قال مصطفى علوش، المحلل السياسي اللبناني، ونائب رئيس تيار المستقبل، أن لبنان في وضع محزن وتدهور مستمر بشكل كبير، كما أن التدهور الكبير الذي تعيشه البلاد الآن هو ناتج عن تدهور تدريجي في السنوات الماضية وسوء إدارة وإنشغال بالحروب الإقليمية، منوهًا بأن الدولة الآن فاشلة لأنها فشلت في تأمين الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.





وأضاف "علوش"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحياة اليومية في لبنان بالنسبة للمواطنين في صعوبة كبيرة، إذ أن هناك أزمة في الطاقة وهناك انتظار لساعات أمام محطات المحروقات، مشيرًا إلى أن أسعار الخبز رُفع عنها الدعم جزئيًا وزادت الأسعار لأكثر من 3 مرات، بالإضافة إلى أن محطات توليد الكهرباء توقفت عن العمل.



