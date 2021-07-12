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وزير السياحة يزف بشرى سارة عن الساحل الشمالي
الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:28 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عدم وجود فنادق في الساحل الشمالي مشكلة قديمة، وهم يعملون على حلها وزيادة عدم الفنادق.
وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن سبب ارتفاع الخدمة في الساحل الشمالي هو أنه يعمل 3 شهور في العام فقط، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية هى المسئولة حاليا عن منطقة الساحل.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها مخطط لاستغلال الساحل الشمالي بشكل فندقي أفضل من الوضع الحالي، وسيكون هناك فنادق لكل الشرائح.
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