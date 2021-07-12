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رسميًا.. رونالدو هدافًا ليورو 2020

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة هداف بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، والذي انتهت أمس الأحد.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020، بعدما فاز في المباراة النهائية على منتخب إنجلترا بركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، بعد إنتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتصدر مهاجم منتخب البرتغال قائمة هدافي "يورو 2020" برصيد 5 أهداف، ولم يتمكن أحد من تجاوزه رغم خروج منتخب بلاده من دور الـ 16 للبطولة.

وكان باتريك شيك مهاجم التشيك سجل 5 أهداف أيضًا، لكن صاروخ ماديرا صنع هدفًا، فيما لم يقدم شيك تمريرات حاسمة.

ليحصد جائزة الهداف رونالدو طبقًا لنظام البطولة، في حال تعادل أكثر من لاعب في عدد الأهداف، فيتم حسم الفائز بالنظر لعدد التمريرات الحاسمة.

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