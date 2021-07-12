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محافظ الإسكندرية: مستعدون لأي إقبال على المصايف في عيد الأضحى

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:15 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن استعدادات هذا العام لاستقبال المصطافين أكثر من استعدادات عشرات الأعوام السابقة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص شاطئين بجانب بعضهما بالمجان بالمندرة لأول مرة، وأن الدخول بالبطاقة الشخصية فقط لا غير.

وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترزية لمواجهة فيروس كورونا على كل الشواطئ، لافتًا إلى أنهم قاموا بعمل تطبيق على الهاتف المحمول لأول مرة لكل مواطني مصر للحجز في الشواطئ، ويتم تحديد الطاقة الاستيعابية لكل شاطئ.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه بين كل شمسية وأخرى 4 مترات؛ للحفاظ على الإجراءات الاحترازية، متابعًا: "نلتزم بالمواعيد والأعداد لاستيعاب زيادة الأعداد، ومستعدون لأي إقبال من المواطنين على المصايف في عيد الأضحى".

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