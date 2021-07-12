أحمد جمال ينعى وفاة شقيق رامي صبري

نعي الفنان أحمد جمال، وفاة شقيق الفنان رامي صبري "كريم صبري"، وذلك بعدما غرق في ترعة المريوطية.



ونشر صورة لرامي صبري وشقيقه كريم صبري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق قائلا:"لا حول ولا قوة الا بالله خبر محزن وفاة كريم صبري اخو رامي

ربنا يرحمه ويغفرله ويصبرك على فراقه يا رامي انت والاسرة ".



توفي اليوم شقيق الفنان رامي صبري غرقا في ترعة المريوطية، وذلك بحسب تحريات مباحث الجيزة.



وتبين من التحريات أن المتوفي كان هاربا من مصحة علاجية للإدمان في منطقة الهرم، ورفض خضوعه للعلاج وغافلهم وهرب وأثناء محاولة إعادته قفز في ترعة المريوطية وتوفي غرقا بها.