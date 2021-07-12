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محافظ الإسكندرية: غرفة إسعافات أولية في كل شاطئ

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:31 ص
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
أمنية فوزي
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه يتم السماح بدخول 70% من الطاقة الاستيعابية للشواطئ، مشيرًا إلى أن هناك غرامة فورية على الشواطئ غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هناك غرفة إسعافات أولية في كل شاطئ ومجهزة بكافة الإمكانات.

وتابع محافظ الإسكندرية: "اتخذنا إجراءات رادعة ضد المخالفين لإجراءات مواجهة فيرس كورونا".

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