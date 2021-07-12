عمرو أديب يعرض فيديو على الهواء.. ويعلق: "حاجة تدرس" (فيديو)

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لسائق هبط بالجرار من أعلى سيارة نصف نقل بمفرده ودون أي مساعدة، ولم يلحق به أو بالجرار أي ضرر.





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن "فيديو عجب العجاب، شيء لا يصدقه عقل، حاجة ميعملهاش غير واحد مصري عايز يوفر قرشين بس شيء خطر".



