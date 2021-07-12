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عمرو أديب يعرض فيديو على الهواء.. ويعلق: "حاجة تدرس" (فيديو)
الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:33 ص
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لسائق هبط بالجرار من أعلى سيارة نصف نقل بمفرده ودون أي مساعدة، ولم يلحق به أو بالجرار أي ضرر.
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن "فيديو عجب العجاب، شيء لا يصدقه عقل، حاجة ميعملهاش غير واحد مصري عايز يوفر قرشين بس شيء خطر".
وأضاف الإعلامي: "دي نظرية كونية.. الشارع كله كان واقف بيتفرج على نظرية جديدة في الفيزياء والتوازن، هذا ما لم نسمع به من قبل، حاجة تدرس بس خطر جدا، ولو كان اتقلب كان في 6 أشخاص على الأقل راحوا".
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