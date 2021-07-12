تامر حسني ينعى وفاة شقيق رامي صبري

نعي الفنان تامر حسني، وفاة شقيق الفنان رامي صبري "كريم صبري"، وذلك بعدما غرق في ترعة المريوطية.



ونشر صورة لكريم صبري علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك".



وعلق قائلا:" البقاء لله في وفاة كريم صبري الاخ الاصغر لصديقي واخي الفنان رامي صبري نسألكم الدعاء والفاتحة له".



توفي اليوم شقيق الفنان رامي صبري غرقا في ترعة المريوطية، وذلك بحسب تحريات مباحث الجيزة.



وتبين من التحريات أن المتوفي كان هاربا من مصحة علاجية للإدمان في منطقة الهرم، ورفض خضوعه للعلاج وغافلهم وهرب وأثناء محاولة إعادته قفز في ترعة المريوطية وتوفي غرقا بها.