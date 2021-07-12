عاشور يحسم الجدل حول صاحب الهدف الثالث للأهلي في المقاصة

استقر محمود عاشور، حكم مباراة الأهلي والمقاصة، على احتساب الهدف الثالث الذي سجله محمد دسوقي، لاعب الفريق الفيومي، بالخطأ في مرماه، بعدما ارتطمت به الكرة التي سددها محمد شريف نحو مرمى فريقه وتصدى لها محمود حمدي، حارس المرمى.









وقال مصدر مطلع بلجنة الحكام، إن عاشور سجل فى تقرير المباراة، الهدف باسم محمد شريف وليس محمد دسوقي لاعب المقاصة ليسجل شريف "هاتريك" في مرمى المقاصة وليس هدفين، ويتساوى في صدارة هدافي الدوري مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا برصيد 15 هدفا لكل منهما.



