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عاشور يحسم الجدل حول صاحب الهدف الثالث للأهلي في المقاصة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:03 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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استقر محمود عاشور، حكم مباراة الأهلي والمقاصة، على احتساب الهدف الثالث الذي سجله محمد دسوقي، لاعب الفريق الفيومي، بالخطأ في مرماه، بعدما ارتطمت به الكرة التي سددها محمد شريف نحو مرمى فريقه وتصدى لها محمود حمدي، حارس المرمى.


وقال مصدر مطلع بلجنة الحكام، إن عاشور سجل فى تقرير المباراة، الهدف باسم محمد شريف وليس محمد دسوقي لاعب المقاصة ليسجل شريف "هاتريك" في مرمى المقاصة وليس هدفين، ويتساوى في صدارة هدافي الدوري مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا برصيد 15 هدفا لكل منهما.

وحقق النادي الأهلي فوزا غاليا على نظيره مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف سجل محمد شريف ثلاثية للمارد الأحمر وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الرابع، بينما سجل هدف فريق مصر المقاصة الوحيد اللاعب أحمد مودي.

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