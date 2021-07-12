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محافظ الإسكندرية: بعض العشوائيات لم يدخلها أي مسؤول منذ سنوات

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن البنية التحتية في المحافظة كانت متهالكة في السنوات الماضية، لافتًا إلى أن تكلفة تطوير العشوائيات في المحافظة بلغت 811 مليون جنيه.

وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن منطقة نادي الصيد كانت منطقة متهالكة، ولم يتمكنوا من تطويرها، موضحًا أنه تم نقل أكثر من 112 أسرة من منطقة نادي الصيد.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن بعض المناطق العشوائية في المحافظة لم يدخلها أي مسؤول منذ سنوات، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع المشروعات يوميًا، متابعًا: "نصف المحافظة تطورت بعد محور المحمودية، ومستقبلًا سنصل إلى مطروح".

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