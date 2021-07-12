محافظ الإسكندرية: بعض العشوائيات لم يدخلها أي مسؤول منذ سنوات

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن البنية التحتية في المحافظة كانت متهالكة في السنوات الماضية، لافتًا إلى أن تكلفة تطوير العشوائيات في المحافظة بلغت 811 مليون جنيه.





وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن منطقة نادي الصيد كانت منطقة متهالكة، ولم يتمكنوا من تطويرها، موضحًا أنه تم نقل أكثر من 112 أسرة من منطقة نادي الصيد.



