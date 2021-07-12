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بسبب اللائحة.. محمد شريف يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:06 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري أن هدف الأهلي الثالث في مرمى المقاصة في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، يحسب لصالح محمد شريف مهاجم الأهلي وليس مدافع المقاصة محمد الدسوقي، بناء على لائحة اتحاد الكرة ورؤية حكم المباراة محمود عاشور.

وكان محمود عاشور قد أجرى بعض الاتصالات بلجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، الذى أكد له صحة قراره باحتساب الهدف لصالح محمد شريف لاعب الأهلي لأن الكرة إرتدت من حارس المقاصة في صدر زميله محمد الدسوقي و بالتالي يحتسب الهدف لصالح محمد شريف الذى يتصدر الدوري برصيد 15 هدف ويتساوى مع أحمد ريان مهاجم سيراميكا بنفس الرصيد من الأهداف.


وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي: 

1- أحمد ياسر ريان 15

2- محمد شريف 15

3- أشرف بن شرقي 12

4- عمر كمال 11

5- أحمد سمير 11

6- مصطفى فتحي 10

7- عمرو جمال 10

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