مصر تدافع عن حقها.. 10 تصريحات نارية لرئيس البرلمان حول السد الإثيوبي (إنفوجراف)

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، عدة تصريحات للمستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن قضية السد الإثيوبي وتعن أديس أبابا على الملء الثاني للسد.





وجاءت تصريحات رئيس المجلس كالتالي:





1- كلمة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن معبرة عن الموقف المصري.





2- ‏ نتابع مع المجتمع الدولي الوصول لاتفاق ملزم لملء وتشغيل السد بالتنسيق مع البرلمان الافريقي.





3- التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو صراع.





4- ‏ نقف جميعا خلف القيادة السياسية ودعمنا حماية حقوق الشعب التاريخي مياه النيل.





5- نثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة وتحقيق نصر جديد.





6- التطورات التي حدثت تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه لحماية الحقوق المائية المصرية.





7- ‏ مصر لم تقف في وجه الأشقاء وترفض المساس بحقها المائي.





8- السلوك الإثيوبي يحمل تعنتا غير مبرر وترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلًا.





9- ‏ مصر لا تعتدي ولكنها تدافع عن حقوق شعبها.



