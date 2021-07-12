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مصر تدافع عن حقها.. 10 تصريحات نارية لرئيس البرلمان حول السد الإثيوبي (إنفوجراف)
الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:44 ص
عبداللطيف هيبة
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، عدة تصريحات للمستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن قضية السد الإثيوبي وتعن أديس أبابا على الملء الثاني للسد.
وجاءت تصريحات رئيس المجلس كالتالي:
1- كلمة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن معبرة عن الموقف المصري.
2- نتابع مع المجتمع الدولي الوصول لاتفاق ملزم لملء وتشغيل السد بالتنسيق مع البرلمان الافريقي.
3- التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو صراع.
4- نقف جميعا خلف القيادة السياسية ودعمنا حماية حقوق الشعب التاريخي مياه النيل.
5- نثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة وتحقيق نصر جديد.
6- التطورات التي حدثت تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه لحماية الحقوق المائية المصرية.
7- مصر لم تقف في وجه الأشقاء وترفض المساس بحقها المائي.
8- السلوك الإثيوبي يحمل تعنتا غير مبرر وترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلًا.
9- مصر لا تعتدي ولكنها تدافع عن حقوق شعبها.
10- تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدافع بحق وشرف عن مقدرات الشعب المصري.
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