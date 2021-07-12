أحمد مجاهد يحسم مصير نهاية الدوري









قال ‏أحمد مجاهد رئيس اتحاد كرة القدم: لا أتوقع التمديد للجنة إدارة اتحاد الكرة لمدة سنة جديدة





وأضاف مجاهد في تصريحات لملعب اون تايم سبورت الاتحاد وإدارة المسابقات لديها من الخبرة أن تحقق مبدأ العدالة والتكافؤ بين جميع الأندية





وتابع تم تعديل جدول المباريات بما يتناسب مع الأندية ونشكر الأندية علي التجاوب مع الاتحاد وفيما يخص نادي أسوان تم نقل مبارياتهم الي ملعب بتروسبورت بالقاهرة بسبب مشاكل الكهرباء في استاد أسوان



