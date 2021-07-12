بدء مسح ميداني للأطفال المتخلفين عن التطعيمات الروتينية بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة، الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن بدء المسح الميداني شامل للأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات لمراجعة حالاتهم التطعيميه، والتأكد من استكمالهم لجميع جرعات التطعيم الروتينية الخاصة، وبالأخص تطعيم السولك -وهو تطعيم عن طريق الحقن ضد فيروس شلل الأطفال- والذي تم إدراجه ضمن جداول التطعيمات الروتينية للأطفال.





ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر: تقوم فرق مديريه الشئون الصحيه بدء من صباح اليوم ولمدة اسبوعين بجمع بيانات لحصر جميع المواليد منذ ١١٢٠١٦ المتخلفين عن أي جرعة من تطعيم السولك لكي يتم تطعيمهم من خلال عيادات فرق التطعيم المتنقلة بأماكن تواجد فرق المسح الميداني، أو التوجه بالطفل المتخلف عن التطعيم إلى مكاتب الصحة بشهادة الميلاد أو بطاقه متابعة الحاله التطعيميه الخاصة به لتلقي جرعة التطعيم الخاصة به.





وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان صحفي، استدعاء الاطفال المتخلفين عن تطعيم السولك بمكاتب الصحة بالادارات الصحية بشهادة الميلاد أو بطاقه متابعة الحالة التطعيميه الخاصة بهم للحصول علي جرعاتهم.





وتهيب مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، بالمواطنين بالتجاوب مع فرق المسح الميداني والحرص علي تطعيم أطفالهم لوقايتهم من مرض شلل الأطفال.



