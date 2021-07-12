"استعادوا الأمجاد بعد سنوات العناد".. حكاية 7 أندية ومنتخبات عادوا لمنصات التتويج في 2021





إيطاليا تُعانق كأس أمم أوروبا بعد غياب 53 عامًا





منتخب إيطاليا العريق عاد لمنصة التتويج في بطولة أمم أوروبا بعد 53 عامًا من الغياب، وحصد لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه على حساب منتخب انجلترا بالفوز عليه بركلات الترجيح، ويرجع اللقب الأول للطليان في البطولة الأوروبية إلى عام 1968، بينما صعد لنهائي البطولة مرتين عامي 2000، 2012 لكنه خسر اللقب.





الأرجنتين بطلًا لـ"كوبا أمريكا" بعد 28 عامًا





توج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس كوبا أمريكا هذا العام بعد فوزه على منتخب البرازيل في النهائي بنتيجة 1-0، ليحصد لقبه رقم 15 في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، واللقب الأول له بعد غياب 28 عامًا، حيث كان آخر تتويج لمنتخب التانجو بكأس البطولة عام 1993.





كونتي يُنهي السنوات العجاف لـ"انتر ميلان"





قاد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي فريقه انتر ميلان لحصد لقب بطولة الدوري الإيطالي للمرة التاسعة عشر في تاريخه، والأولى منذ 11 عامًا وتحديدًا منذ موسم 2009 - 2010 والذي حقق فيه الفريق الثلاثية، ليُنهي سنوات طويلة من غياب الانتر عن منصة التتويج بالبطولة المحلية.





أتليتكو مدريد بطلًا للدوري الإسباني بعد غياب 7 سنوات





استطاع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني أن يعيد فريق أتليتكو مدريد لمنصة التتويج بالدوري الإسباني وحصد لقب البطولة في الموسم المنقضي بعد غياب 7 سنوات للفريق عن لقب البطولة، حيث تفوق على عملاقي الكرة الإسباني برشلونة وريال مدريد، وتوج بلقبه رقم 11 بالبطولة والأول منذ موسم 2013- 2014.





ليل يسيطر على الدوري الفرنسي بعد غياب 10 سنوات





10 سنوات غابها فريق ليل عن منصة التتويج في فرنسا، وعاد في العام الحالي للتتويج بلقب بطولة الدوري الفرنسي الغائب عن خزينة بطولاته منذ 2011 متفوقا على باريس سان جيرمان الذي سيطر على لقب البطولة في السنوات الأخيرة.





سبورتنج لشبونة بطلًا للدوري البرتغالي بعد 19 عامًا





بعد غياب 19 عامًا نجح فريق سبورتنج لشبونة في التتويج بلقب بطولة الدوري البرتغالي في الموسم المنقضي ليُنهي هيمنة بنفيكا وبورتو على البطولة المحلية.





تشيلسي يتربع على عرش أوروبا بعد غياب 9 سنوات





تربع فريق تشيلسي على عرش أوروبا بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق مانشستر سيتي في نهائي النسخة الأخيرة للبطولة، ليحصد لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق وتوج باللقب الأوروبي لأول مرة في موسم 2011 - 2012.

كتب عام 2021 نهاية "السنوات العجاف" لعدد من الأندية الأوروبية والمنتخبات العالمية، الذين استطاعوا العودة لمنصات التتويج مرة أخرى في مختلف المنافسات المحلية والعالمية، وذلك بعد فترة طويلة غابت عنهم خلالها شمس البطولات والألقاب، حتى ظن أنصارهم أنها لن تشرق أبدًا.