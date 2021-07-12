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رسميًا.. دوناروما يحصد جائزة أفضل في يورو 2020

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:42 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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توج جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا بجائزة أفضل لاعب في كأس يورو 2020، التي توجت بها إيطاليا على حساب إنجلترا.

ونال المنتخب الإيطالي اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 على حساب إنجلترا، بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وعقب انتهاء نهائي اليورو، قام رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين بمنح دوناروما جائزة أفضل لاعب في اليورو متفوقًا على بقية نجوم البطولة.


يذكر ان دوناروما يعتبر ثاني حارس مرمى يتوج بأفضل لاعب في بطولة اليورو بعد فوز حارس المنتخب الدانماركي السابق بيتر شمايكل بالجائزة في عام 1992.

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