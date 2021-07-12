عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا









أدلى جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، بتصريحات صحفية عقب خسارة نهائي اليورو على يد المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح.





وتوج منتخب إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب إنجلترا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.





وقال المدرب في حديثه خلال تصريحات صحفية: "نشعر بخيبة أمل كبيرة بالطبع، أعتقد أولاً أن اللاعبين كان لهم الفضل، لقد قدموا كل ما في وسعهم، في بعض الأحيان لقد لعبوا بشكل جيد حقاً، في بعض الأحيان لم نحافظ على الكرة بشكل جيد بما فيه الكفاية، بالطبع الليلة مؤلمة للغاية في غرفة الملابس".





وتابع: "رسالتك لساكا؟ لقد قررت من ينفذ ركلات الجزاء بناءً على ما فعلوه في التدريبات، لقد فزنا معًا كفريق، واليوم خسرنا كفريق، من حيث ركلات الترجيح، فهذه هي مسؤوليتي وهي تقع على عاتقي".





وواصل: "ركلات الترجيح؟ كنا مستعدين جيدًا وبدأناها بشكل جيد، لكن للأسف لم ننجح في الفوز، الليلة ستكون صعبة للغاية بالنسبة لنا جميعًا بالطبع، يجب أن تشعر بخيبة الأمل هذه لأن الفرص للفوز بالألقاب مثل هذا نادر جدًا في حياتك، ولكن عندما يفكرون فيما فعلوه، يجب أن يكونوا فخورين بأنفسهم".





وأشار: "في الوقت الحالي، فإن آلام الهزيمة هائل، أردنا أن نمنح أمتنا وشعبنا ليلة أخرى خاصة وأولى بطولة اوروبا ولم نكن قادرين على القيام بذلك، نحن نشعر بخبيبة أمل كبيرة".



