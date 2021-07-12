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سجل مميز لـ روبرتو مانشيني مع إيطاليا بعد التتويج ببطولة يورو 2020

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:08 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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نجح روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، في إحداث تغيير ثوري لمنتخب بلاده، بعد التتويج بكأس الأمم الأوروبية

وتوج منتخب إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب إنجلترا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وأهدر المنتخب الإنجليزي لكرة القدم 3 ركلات ترجيح متتالية ليحرم من التتويج بأول ألقابه الأوروبية.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مانشيني قاد إيطاليا في 34 مباراة، لم يتعرض فيهم الأتزوري لأي خسارة.

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