Advertisements
صراع محتدم.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:10 ص
غدير أحمد
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، عقب مواجهة النادي الأهلي ومصر المقاصة في إطار مؤجلات الجولة الثامنة عشر من البطولة.
يتصدر أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 هدف، لكنه أصبح مُهددًا بخسارة المركز الأول.
وانفرد محمد شريف مهاجم الأهلي بالمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 14 هدف بتسجيل هدفين أمام مصر المقاصة، وقلص الفارق مع الريان إلى هدف واحد، حيث يُضيق الخناق على مُنافسه الأبرز.
وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 15 هدفًا
2- محمد شريف لاعب الأهلي 14 هدفًا
3- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدفًا
4- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدفًا
5- عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري 11 هدفًا
6- رامي صبري لاعب إنبي 10 أهداف
7- مصطفى فتحي لاعب سموحة 10 أهداف
8- عمرو جمال لاعب طلائع الجيش 10 أهداف
9- يوسف أوباما لاعب الزمالك 9 أهداف
10- أحمد علي لاعب البنك الأهلي 9 أهداف
Advertisements