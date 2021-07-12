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نقابة المهن الموسيقية تعزي رامي صبري في وفاة شقيقه

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نعى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، شقيق الفنان رامي صبري الذى توفى منذ قليل وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية.

ونشر هانى شاكر تغريدة خلال حسابه على موقع “ تويتر ”: “ البقاء لله خالص التعازي إلى الفنان رامي صبري في وفاة شقيقة كريم صبري أدعو الله أن يتغمدة برحمته ويلهم أهله الصبر و السلوان ”.

وتوفى كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان

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