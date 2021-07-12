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نقابة المهن الموسيقية تعزي رامي صبري في وفاة شقيقه
الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:20 ص
ولاء عبد الناصر
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نعى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، شقيق الفنان رامي صبري الذى توفى منذ قليل وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية.
ونشر هانى شاكر تغريدة خلال حسابه على موقع “ تويتر ”: “ البقاء لله خالص التعازي إلى الفنان رامي صبري في وفاة شقيقة كريم صبري أدعو الله أن يتغمدة برحمته ويلهم أهله الصبر و السلوان ”.
وتوفى كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان
ونشر هانى شاكر تغريدة خلال حسابه على موقع “ تويتر ”: “ البقاء لله خالص التعازي إلى الفنان رامي صبري في وفاة شقيقة كريم صبري أدعو الله أن يتغمدة برحمته ويلهم أهله الصبر و السلوان ”.
وتوفى كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان
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