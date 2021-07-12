مدرب المقاصة: هل الأندية التي خسرت قبلي من الأهلي صرحت مثلي؟









تعجب محمد عبد الجليل المدير الفني لفريق مصر للمقاصة من الحديث عن تصريحه بشأن تحذيراته للاعبي فريقه من التدخلات القوية على لاعبي الأهلي.





وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "يعني هو التصريح هو الي خسر الفريق؟، طب والفرق الي بتخسر من الأهلي دي برضه بتصرح قبل المباريات؟".





وتابع "شوفنا لاعبي المقاصة كانوا رجالة ازاي في الشوط الأول، في الشوط التاني اللعيبة وقعت بدنيًا، وطبيعي الأهلي يكسب، لو واقف 90 دقيقة الأهلي مش هيكسب بسهولة".





وأضاف عبد الجليل "تحركات لعيبة الأهلي تقيلة من لعيبة كبيرة، لو مركزتش في الكور دي هيروح انفرادات".



