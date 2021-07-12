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مدرب المقاصة: هل الأندية التي خسرت قبلي من الأهلي صرحت مثلي؟

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تعجب محمد عبد الجليل المدير الفني لفريق مصر للمقاصة من الحديث عن تصريحه بشأن تحذيراته للاعبي فريقه من التدخلات القوية على لاعبي الأهلي.

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "يعني هو التصريح هو الي خسر الفريق؟، طب والفرق الي بتخسر من الأهلي دي برضه بتصرح قبل المباريات؟".

وتابع "شوفنا لاعبي المقاصة كانوا رجالة ازاي في الشوط الأول، في الشوط التاني اللعيبة وقعت بدنيًا، وطبيعي الأهلي يكسب، لو واقف 90 دقيقة الأهلي مش هيكسب بسهولة".

وأضاف عبد الجليل "تحركات لعيبة الأهلي تقيلة من لعيبة كبيرة، لو مركزتش في الكور دي هيروح انفرادات".

وواصل "بالنسبة للتدخلات، انا بلعب كرة قدم مش تنس ولا طايرة، التدخلات طبيعي، عبد الله مجدي وعماد فتحي اتعرضوا لالتحامات قوية من لاعبي الأهلي وهذا أمر طبيعي".

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