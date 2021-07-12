تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020









أكد هاري كين قائد منتخب إنجلترا أنهم لم يستطيعوا تقديم المزيد أمام إيطاليا في نهائي كأس أمم أوروبا مساء أمس الأحد.





وتوج منتخب إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب إنجلترا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.





وقال هاري كين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبطولة: "لم يكن بإمكان الأولاد تقديم المزيد، لم يكن بإمكاني فعل المزيد، ضربات الجزاء هي أسوأ شعور في العالم عندما تخسر، لم تكن ليلتنا، ولكنها كانت بطولة رائعة ويجب أن نرفع رؤوسنا عاليًا".





وتابع: "بالطبع سنشعر بالألم الآن، سيحدث ذلك لبعض الوقت، لكننا نسير على الطريق الصحيح، ونأمل أن نتمكن من المضي قدمًا بعد ذلك".





وأكمل: "كنا نلعب ضد فريق جيد جدًا، بدأنا بداية مثالية، ربما لعبوا بعمق قليلًا في بعض الأحيان، كان لديهم الكثير من الكرة، لقد بدت لنا السيطرة عادلة، ولم يصنعوا الكثير من الفرص".





وواصل: "بعد ذلك تعادلوا بهدف من ركلة ثابتة وأصبح الأمر 50-50، في الوقت الإضافي تقدمنا ​​في اللعب وكان لدينا عدد قليل من الفرص، ركلات الترجيح هي ركلات الترجيح، قام الأولاد بكل شيء ممكن، فقط لم تكن ليلتنا".





وعن للاعبين الذين أهدروا ركلات الترجيح، راشفورد وسانشو وساكا، أكد كين: "عليكم رفع رؤوسكم عاليًا، لقد كانت بطولة رائعة، يمكن لأي شخص أن يضيع ركلة جزاء، نحن نفوز معًا ونخسر معًا، سنتعلم مما حدث وسننضج، هؤلاء الأولاد سيتطورن بسبب ما حدث، وسيمنحنا هذا المزيد من الحافز لكأس العالم العام المقبل".



