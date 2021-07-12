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نجم المقاصة: أشكر اللاعبين على الأداء أمام الأهلي رغم الخسارة
الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:10 ص
حسام مجدي
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تمنى أحمد مودي مدافع نادي مصر للمقاصة التوفيق للنادي الأهلي في مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا القادمة أمام كايزر تشيفز الجنوب افريقي.
وقال مودي في تصريحات لبرنامج الماتش "نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في نهائي افريقيا".
وتابع "الأهلي ضغط علينا في الشوط التاني جدًا، لأنه بينافس على الدوري واحنا عندنا لعيبة صغيرة، ورأيي إن الي وصلنا له الحمد لله يعتبر انجاز، وبشكر اللعيبة على الأداء النهاردة".
وأضاف مودي في تصريحاته "انت بتلاعب الأهلي فشيء طبيعي ان الناحية البدنية تقع".
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