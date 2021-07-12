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مشوار إيطاليا حتي التتويج بكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:11 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استطاع منتخب إيطاليا حسم لقب كأس الأمم الأوروبية(يورو2020) لصالحه بتغلبه على منتخب إنجلترا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح ويحسمها منتخب إيطاليا لصالحه بثلاثة ركلات لاثنين.

وفيما يلي مشوار المنتخب الإيطالي خلال منافسات اليورو:

افتتح المنتخب الإيطالي مشواره في بطولة اليورو بفوز عريض على منتخب تركيا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاولمبيكو بإيطاليا.

وبنفس النتيجة عزز الازوري صدراته للمجموعة الأولى، بعد تغلبه على منتخب سويسرا في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الاولمبيكو بإيطاليا.

وأختتم منتخب إيطاليا مشواره في دور المجموعات بالفوز على منتخب ويلز بنتيجة هدف دون رد، ليصعد بذلك للدور التالي من البطولة كمتصدر عن المجموعة الأولى.

في مبارايات دور الـ 16 نجح لاعبو المدرب روبرتو مانشيني، في عبور منتخب النمسا بنتيجة هدفين مقابل هدف

وفي الدور ربع النهائي من البطولة حقق منتخب إيطاليا فوز صعب على منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف

وفي نصف نهائي اليورو 2020 أقصى المنتخب الإيطالي نظيره الإسباني، بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة أربع ركلات لاثنين.

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