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بإطلالة طفولية.. ليلى علوي تمازح جمهورها ومتابعيها

الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة ليلي علوي عدة صور لها، برفقة الفنانة كندة علوش فى إحدى الصور وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ليلى علوي بإطلالة طفولية، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :قمر - أحلى فنانة - مشاء الله ".

حقق فيلم “ماما حامل” للفنانة ليلى علوي، إيرادات بلغت قيمتها 44 ألفا و909 جنيها أمس السبت، بعد عرضه فى دور العرض السينمائية ليحتل المركز الرابع فى قائمة إيرادات موسم أفلام عيد الفطر السينمائي.



ويناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية خاصة أن العمل اجتماعى يلمس جميع فئات المجتمع ويناقش قضية اجتماعية مهمة.

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