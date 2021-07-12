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مفاجأة في وفاة شقيق رامي صبري.. يعاني من إدمان المخدرات وتوفي أثناء هروبه من المصحة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:51 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كشفت التحريات أن الشاب المتوفى كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، كان يعاني من إدمان المود المخدرة وقام والده منذ يومين بنقله إلى مصحة علاجية في منطقة البدرشين لتلقي العلاج.

وأضافت التحريات أن المتوفى هرب من المصحة وحاول تجاوز ترعة المريوطية لكنه غرق وفشلت محاولة إسعافة من بعض الأهالي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بغرف شقيق المطرب رامي صبري في مياه ترعة المريوطية.

انتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث الهرم وتمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة المتوفى من مياه ترعة المريوطية.

تم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة التي ناظرت الجثة وصرحت بدفنها، وأمرت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة.

وشقيق رامي صبري مطرب، وقدم عددًا من الأغنيات.

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