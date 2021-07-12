ميدو: ساوثجيت دخل نهائي اليورو خايف واختياره لمسددي الركلات خاطئ













علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على فوز منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، على حساب منتخب إنجلترا.









وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن منتخب إيطاليا استحق الفوز بالبطولة.





وقال، "فاز ببطولة اليورو من استحقها، كرة القدم كانت عادلة وأنصفت من يستحق، إيطاليا أفضل منتخب ومانشيني أفضل مدرب طوال البطولة".









وتابع، " ساوثجيت دخل المباراة خايف من الهزيمة، وهو ما جعله يصل لركلات الترجيح، فمنح الأفضلية لمنتخب إيطاليا، واختياره لمسددي ركلات الجزاء كلفه خسارة البطولة، أما روبرتو مانشيني كان ذكي في جميع قراراته، وأعطي لكل المدربين درسًا في كيفية إدارة المباريات الكبري اليوم".





واستكمل، "منتخب انجلترا يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين يمكن البناء عليها في المستقبل، وما حدث في آخر دقائق المباراة، من إجراء تغييرين من أجل ركلات الجزاء، واختيار أصغر لاعب في الفريق لتسديد آخر ركلة قرارت غريبة كلفت ساوثجيت خسارة اليورو".





وأشار إلى أن ساوثجيت هو الواجهة المثالية للكرة الإنجليزية في تلك الفترة، موضحاً أن المدير الفني للمنتخب الإنجليزي يجب أن يكون مثقفًا ويجيد التعامل مع الإعلام.



