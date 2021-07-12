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ميدو: مدرب كايزر تشيفز سعيد بما يقال عن نهائي إفريقيا أمام الأهلي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:43 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الإنجليزي ستيوارت باكستر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، سعيد بما يقال عن نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي سيجمعه بالنادي الأهلي.


وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أسعد إنسان بالحديث حول سهولة نهائي الأهلي وكايزر تشيفز هو المدير الفني لكايزر تشيفز نفسه"

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يلاقي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري، في المغرب.

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