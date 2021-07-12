ميدو: مدرب كايزر تشيفز سعيد بما يقال عن نهائي إفريقيا أمام الأهلي













أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الإنجليزي ستيوارت باكستر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، سعيد بما يقال عن نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي سيجمعه بالنادي الأهلي.









وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أسعد إنسان بالحديث حول سهولة نهائي الأهلي وكايزر تشيفز هو المدير الفني لكايزر تشيفز نفسه"



