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ميدو عن إبراهيم يوسف في ذكرى وفاته: كان نموذجًا يحتذى به

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:44 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حرص الإعلامي أحمد حسام، على إحياء ذكرى وفاة إبراهيم يوسف نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كان مثالًا للاعب المثقف والمحترم، ونموذج عظيم يحتذى به ونفتخر به جميعًا".

وتابع، "إبراهيم يوسف يستحق دائماً أن يتم ذكر اسمه بكل خير، مفيش مجال اشتغل فيه إلا ونجح بيه، وقمة النجاح في التحليل الفني أن تصل بالمعلومة لعقلية المشاهد بأبسط صورة ممكنة، وهو ما نجح به إبراهيم يوسف أيضا عندما اتجه لهذا المجال".

وكان إبراهيم يوسف نجم نادي الزمالك السابق، رحل عن عالمنا في الحادي عشر من شهر يوليو عام 2013.

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