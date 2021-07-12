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أسوان يكشف أسباب نقل مباراته أمام الأهلي إلى القاهرة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:34 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث مصطفى أمين المشرف العام على فريق أسوان عن نقل مباراة فريقه ببطولة الدوري أمام النادي الأهلي لملعب بتروسبورت بدلًا من ملعب أسوان.

وقال مصطفى أمين في تصريحات لبرنامج الماتش "هناك عدد من الأسباب وراء نقل المباراة أولها مشكلة انقطاع الكهرباء في الملعب".

وتابع "لم نجد حل أو سبب لما حدث من قطع الكهرباء في الاستاد، وتحدثنا مع وزارة الكهرباء ولم نصل لحل حتى الآن".

وأضاف "السبب التاني اننا بنلاقي مشجعين للفريق من أعضاء الجمعية العمومية قادرين على دخول المباريات التي تقام خارج أسوان، ولكن في أسوان نواجه تعنت كبير".

وواصل "سبب ثالث هو أن مصاريف الإقامة في القاهرة أقل من مصاريف الإقامة في أسوان وبناء عليه بعد الحديث مع الجهاز الفني استقرينا على اللعب في القاهرة".

وأختتم مصطفى أمين تصريحاته "سالنا ملعب الشرطة اتقالنا ان نادي البنك الأهلي واخده حصري له رغم انه بيلعب في بتروسبورت، وبناءً عليه رحنا لبتروسبورت والنادي وافق ومتأخرش علينا في اي حاجة".

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