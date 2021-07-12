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مدرب المقاصة يوجه رسالة تحذيرية للاعبيه بعد الخسارة من الأهلي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:05 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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وجه محمد عبد الجليل المدير الفني لفريق مصر للمقاصة رسالة تحذيرية للاعبي فريقه عقب الهزيمة من من الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "انا بحب العب لعب مفتوح واهاجم أيًا كان بلاعب الأهلي أو الزمالك أو البرازيل".

وتابع "لكن متوقعتش ان الحالة البدنية للاعبين هتقع بالشكل ده، لمايقع 7 و لا 8 لعيبة في الشوط الثاني مرة واحدة ومش قادرين يجروا في الملعب ده شيء غريب جدًا".

وأضاف " مينفعش تغلط قصاد الأهلي وده قولته للاعبين بين الشوطين، من نص فرصة هيعرف يشتغل، لو مش واقف على حيلك 90 دقيقة".

وواصل "انا قاعد في الأتوبيس مع اللعيبة اهو وبقولهم الي مش هيضيف للفريق ويبقى مفيد الفترة الجاية مش هيكمل معايا وهياخد فلوسه في آخر الموسم عادي زي كل لاعب".

واختتم "لا أتحدث بنبرة يأس او ما شابه، انا مش أول واحد اتغلب ومش آخر واحد، لكن انا مش جاي أدرب فريق بيلعب شوط واحد بس، انا بسمع اللعيبة اهو الي مش هيدوس على نفسه ويلعب المباراة بشكل جيد مش هيكون له مكان معايا".

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