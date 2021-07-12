الأهلي يقترب.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

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الأهلي يقترب.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز
الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:05 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب مواجهة النادي الأهلي ومصر المقاصة في إطار مؤجلات الجولة الثامنة عشر من البطولة.
حقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره مصر المقاصة بإربعة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم المدافع أحمد عبد العزيز مودي لصالح مصر المقاصة من ركلة جزاء.
وعاد الفريق الأحمر ليقلب الطاولة على نظيره الفيومي، وسجل ثلاث أهداف، بدأها المهاجم محمد شريف بهدفين متتاليين، ثم سجل محمد دسوقي مدافع المقاصة في مرماه بالخطأ قبل أن يختتم محمد مجدي أفشة، الأهداف بهدف رائع من وسط الملعب.
وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- الزمالك 61 نقطة
2- الأهلي 51 نقطة
3- المصري البورسعيدي 43 نقطة
4- الاتحاد السكندري 41 نقطة
5- سموحة 40 نقطة
6- إنبي 38 نقطة
7- طلائع الجيش 37 نقطة
8- مصر للمقاصة 37 نقطة
9- بيراميدز 37 نقطة
10- الجونة 36 نقطة
11- الإسماعيلي 35 نقطة
12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة
13- غزل المحلة 32 نقطة
14- المقاولون العرب 29 نقطة
15- البنك الأهلي 25 نقطة
16- أسوان 25 نقطة
17- وادي دجلة 23 نقطة
18- الإنتاج الحربي 19 نقطة
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