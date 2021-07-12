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الأهلي يقترب.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:05 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب مواجهة النادي الأهلي ومصر المقاصة في إطار مؤجلات الجولة الثامنة عشر من البطولة.


حقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره مصر المقاصة بإربعة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم المدافع أحمد عبد العزيز مودي لصالح مصر المقاصة من ركلة جزاء.

وعاد الفريق الأحمر ليقلب الطاولة على نظيره الفيومي، وسجل ثلاث أهداف، بدأها المهاجم محمد شريف بهدفين متتاليين، ثم سجل محمد دسوقي مدافع المقاصة في مرماه بالخطأ قبل أن يختتم محمد مجدي أفشة، الأهداف بهدف رائع من وسط الملعب.


وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- الزمالك 61 نقطة

2- الأهلي 51 نقطة

3- المصري البورسعيدي 43 نقطة

4- الاتحاد السكندري 41 نقطة

5- سموحة 40 نقطة

6- إنبي 38 نقطة

7- طلائع الجيش 37 نقطة

8- مصر للمقاصة 37 نقطة

9- بيراميدز 37 نقطة

10- الجونة 36 نقطة

11- الإسماعيلي 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

13- غزل المحلة 32 نقطة

14- المقاولون العرب 29 نقطة

15- البنك الأهلي 25 نقطة

16- أسوان 25 نقطة

17- وادي دجلة 23 نقطة

18- الإنتاج الحربي 19 نقطة

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