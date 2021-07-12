Advertisements

تعرف على تشكيل مصر المنتظر في أولمبياد طوكيو 2021

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements




استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي على تشكيل فريقه المناسب خلال المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021.

ومن المتوقع أن يتكون التشكيل المختار على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح

خط الوسط : أكرم توفيق - إمام عاشور

أمامهم : طاهر محمد - رمضان صبحي

الهجوم : أحمد ياسر ريان

أخبار تهمك

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. رونالدو هدافًا ليورو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير السياحة يزف بشرى سارة عن الساحل الشمالي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عمرو أديب: "مش عايز أقولكم مين بيصيف عندنا السنادي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 13 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب اللائحة.. محمد شريف يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

12:09 ص

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

01:49 ص

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

12:05 ص

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

02:34 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي