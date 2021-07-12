حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي





















فجر مصدر مقرب من رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول والأوليمبي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن قائد المنتخب الأوليمبي بات قريبا من الرحيل عن صفوف السماوي خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأضاف، أن لاعب الفريق السماوي لا يفكر في الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ويفضل الاحتراف الخارجي، لمواصلة حلم الاحتراف .





وأشار المصدر، إلى أن اللاعب ينتظر خلال الفترة المقبلة عرضا من نادي جالاتا سراي التركي، الذي يلعب له مهاجم الزمالك مصطفى محمد، بالتعاقد مع رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز والمنتخب المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقا لرغبة اللاعب الذي يريد خوض تجربة احترافية أوروبية جديدة.



