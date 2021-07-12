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مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:36 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أسفرت قرعة دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، التي ستنطلق يوم 22 يوليو الجاري، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة في الأولمبياد إلى دور الثمانية، والذي سيقام بنظام خروج المغلوب حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو كالتالي:

الجولة الأولى، 22 يوليو، مصر ضد إسبانيا، الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية، 25 يوليو، مصر ضد الأرجنتين، الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة، 28 يوليو، مصر ضد أستراليا، الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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