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موعد مباراة تشيلسي ضد فياريال في نهائي كأس السوبر الأوروبي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي تشيلسي الإنجليزي أمام نظيره فياريال الإسباني، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وتنطلق مباراة تشيلسي أمام نظيره فياريال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وكان فياريال قد فاز بلقب الدوري الأوروبي، بعد تغلبه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بضربات الترجيح 11/10 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتأهل تشيلسي لخوض مباراة السوبر الأوروبي أمام فياريال بعد تغلبه على مانشستر سيتي بهدف دون رد ليتوج بلقبه الثاني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إقامة نهائي كأس السوبر الأوروبي2021، في العاصمة بلفاست، بـ أيرلندا الشمالية.

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