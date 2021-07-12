Advertisements

الكشف عن آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 04:08 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تلقى الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني من أجل تسجيل لاعبيه في قائمة الفريق بعد التغلب على فاتورة أجور اللاعبين على رأسهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن ميسي انتهى عقده مع برشلونة عقب نهاية يونيو الماضي وأن التفاوض على عقد جديد يشكل أمامه عائق أساسي يتمثل في حد رواتب لاعبي الفريق وأنه يجب على النادي الكتالوني التغلب على فاتورة الأجور حتى تتوافق مع حد الرواتب الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميسي مستمر في برشلونة ورابطة الدوري الإسباني وافقت على تسجيل اللاعبين بما فيهم النجم الأرجنتيني بعد التغلب على فاتورة الأجور.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بناءً على طلب مسئولي برشلونة فإنه يجب على خافيير تيباس رئيس الدوري الإسباني أن يشرح شخصيًا لخورخي ميسي والد ووكيل أعمال البرغوث الأرجنتيني سبب اضطراره لقبول الشروط التي قدمها برشلونة، حيث سيحصل في موسم 2021/2022 على راتب مخفض سيتم زيادته في الموسم التالي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في برشلونة يأملون أن تتم هذه المفاوضات بحيث يتم إغلاق الاتفاقية بشكل نهائي وأن مصادر مقربة من ميسي كشفوا أن هذه المفاوضات لن تحدث لأنهم ليسوا مضطرين لشرح أي من ذلك لخورخي ميسي وهو شيء بين برشلونة ورابطة الدوري الإسباني على أي حال.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هذه المصادر لم تكن على علم بأن الدوري الإسباني قد أذن بالفعل بتسجيل ميسي، حيث أكدوا أنه لم يبلغهم أحد بذلك.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان مازال يطمح في إقناع ميسي بالانضمام إلى مشروعه الجديد مع سيرجيو راموس وأشرف حكيمي.
ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه مع قبول الدوري الإسباني لتسجيله فإنه يبدو أن إمكانية رحيله برشلونة لن يحدث وقد ارتبط وصول ميسي إلى باريس سان جيرمان برحيل مبابي إلى ريال مدريد.

أخبار تهمك

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

منذ أقل من ساعتين

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من رامي صبري بعد وفاة شقيقه غرقا

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب اللائحة.. محمد شريف يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب: "مش عايز أقولكم مين بيصيف عندنا السنادي"

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. رونالدو هدافًا ليورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 13 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

12:09 ص

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

01:49 ص

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

12:05 ص

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

02:34 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي