الكشف عن آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تلقى الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني من أجل تسجيل لاعبيه في قائمة الفريق بعد التغلب على فاتورة أجور اللاعبين على رأسهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن ميسي انتهى عقده مع برشلونة عقب نهاية يونيو الماضي وأن التفاوض على عقد جديد يشكل أمامه عائق أساسي يتمثل في حد رواتب لاعبي الفريق وأنه يجب على النادي الكتالوني التغلب على فاتورة الأجور حتى تتوافق مع حد الرواتب الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميسي مستمر في برشلونة ورابطة الدوري الإسباني وافقت على تسجيل اللاعبين بما فيهم النجم الأرجنتيني بعد التغلب على فاتورة الأجور.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بناءً على طلب مسئولي برشلونة فإنه يجب على خافيير تيباس رئيس الدوري الإسباني أن يشرح شخصيًا لخورخي ميسي والد ووكيل أعمال البرغوث الأرجنتيني سبب اضطراره لقبول الشروط التي قدمها برشلونة، حيث سيحصل في موسم 2021/2022 على راتب مخفض سيتم زيادته في الموسم التالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في برشلونة يأملون أن تتم هذه المفاوضات بحيث يتم إغلاق الاتفاقية بشكل نهائي وأن مصادر مقربة من ميسي كشفوا أن هذه المفاوضات لن تحدث لأنهم ليسوا مضطرين لشرح أي من ذلك لخورخي ميسي وهو شيء بين برشلونة ورابطة الدوري الإسباني على أي حال.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هذه المصادر لم تكن على علم بأن الدوري الإسباني قد أذن بالفعل بتسجيل ميسي، حيث أكدوا أنه لم يبلغهم أحد بذلك.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان مازال يطمح في إقناع ميسي بالانضمام إلى مشروعه الجديد مع سيرجيو راموس وأشرف حكيمي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه مع قبول الدوري الإسباني لتسجيله فإنه يبدو أن إمكانية رحيله برشلونة لن يحدث وقد ارتبط وصول ميسي إلى باريس سان جيرمان برحيل مبابي إلى ريال مدريد.



