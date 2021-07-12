أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجيزي بالموسم الجديد

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أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجيزي بالموسم الجديد
الإثنين 12/يوليو/2021 - 05:51 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي ليفربول نظيره نادي نورويتش ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي نوريتش سيتي.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.
وكان ليفربول قد انهي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي فى المركز الرابع بينما تأهل نوريتش سيتي من الدرجة الأولي.
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