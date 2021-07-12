أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجيزي بالموسم الجديد

يواجه نادي ليفربول نظيره نادي نورويتش ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي نوريتش سيتي.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.



