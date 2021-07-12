تعرف على أولى مباريات راموس مع باريس سان جيرمان





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي تمكن من حسم تعاقده مع قائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس بعقد لمدة موسمين.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن سيرجيو راموس اختار باريس سان جيرمان بسبب العرض المالي للنادي الفرنسي وكذلك مدة التعاقد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد فشل في تجديد عقد راموس بعد أن تمسك الملكي بالتجديد لمدة موسم مع تقليص راتبه بسبب حملة تخفيض الرواتب من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راموس سيحصل على 10.5 مليون يورو كراتب صافي من الضرائب في الموسم أي 21 مليون يورو في الموسمين.

وسيشارك راموس مع باريس سان جيرمان في أول مبارياته يوم 14 يوليو الحالي عندما يواجه لومان في مباراة ودية ثم سيقابل تشامبلي يوم 17 يوليو الحالي في المباراة الودية الثانية.

ومن المقرر أن تكون مباراة باريس سان جيرمان أمام ليل في كأس السوبر الفرنسي يوم 1 أغسطس المقبل وهي أول مباراة رسمية لراموس مع ناديه الباريسي.

ويستعرض الفجر الرياضي موعد أولى مباريات راموس مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي:-

الأسبوع الأول : تروا وباريس سان جيرمان يوم الأحد 8 أغسطس 2021

الأسبوع الثاني : باريس سان جيرمان وستراسبورج يوم الأحد 15 أغسطس 2021

الأسبوع الثالث : ستاد بريست وباريس سان جيرمان يوم الأحد 22 أغسطس 2021

الأسبوع الرابع : ستاد ريميس وباريس سان جيرمان يوم الأحد 29 أغسطس 2021

الأسبوع الخامس : باريس سان جيرمان وكليرمون يوم الأحد 12 سبتمبر 2021



