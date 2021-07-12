Advertisements

أولى مباريات أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بالموسم الجديد

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه نادي أتلتيكو مدريد نظيره نادي سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم 15 أغسطس المقبل.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي سيلتا فيجو.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال. 

يذكر أن نادي أتلتيكو مدريد قد توج رسميا بلقب الدوري الإسباني الممتاز الموسم الماضي.

أخبار تهمك

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو أديب: "مش عايز أقولكم مين بيصيف عندنا السنادي"

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 19 ساعة

بسبب اللائحة.. محمد شريف يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. رونالدو هدافًا ليورو 2020

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

12:09 ص

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

01:49 ص

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

12:05 ص

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

02:34 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي