تونس تنهار.. استشاري أمراض مناعة يحذر المصريين من التهاون

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، تعليقًا على الوضع الوبائي في مصر، إن منحنى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر تراجع، محذرًا من أن طمأنينة المواطنين الزائدة التي تجعلهم يتهاونون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وهذا ما يثير القلق.





وقال "الحداد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc " المذاع على قناة "dmc "، الأحد أن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية أدى إلى زيادة الإصابات في الدول الأوروبية بعد انخفاض منحنى الإصابات بها، كما أن تونس تنهار صحيًا بسبب شدة وعنف موجة الإصابة بفيروس كورونا وكانت أرقام الإصابات بالفيروس لديهم قليلة منذ شهر مضى.





وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن هناك تحورات كثيرة تظهر من فيروس كورونا لكون منظومة التطعيمات لم تكتمل في العالم، معلقا: "هنفضل في تحور حتىى تكتمل المنظومة"، لافتًا إلى أن هناك إصابات في المطعمين ببريطانيا ولكن الوفيات أقل، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



