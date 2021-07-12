Advertisements

تونس تنهار.. استشاري أمراض مناعة يحذر المصريين من التهاون

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، تعليقًا على الوضع الوبائي في مصر، إن منحنى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر تراجع، محذرًا من أن طمأنينة المواطنين الزائدة التي تجعلهم يتهاونون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وهذا ما يثير القلق.

وقال "الحداد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc " المذاع على قناة "dmc "، الأحد أن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية أدى إلى زيادة الإصابات في الدول الأوروبية بعد انخفاض منحنى الإصابات بها، كما أن تونس تنهار صحيًا بسبب شدة وعنف موجة الإصابة بفيروس كورونا وكانت أرقام الإصابات بالفيروس لديهم قليلة منذ شهر مضى.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن هناك تحورات كثيرة تظهر من فيروس كورونا لكون منظومة التطعيمات لم تكتمل في العالم، معلقا: "هنفضل في تحور حتىى تكتمل المنظومة"، لافتًا إلى أن هناك إصابات في المطعمين ببريطانيا ولكن الوفيات أقل، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ونوه بأن الدولة المصرية تعمل علي توفير اكبر قدر من اللقاحات المختلفة من أجل تطعيم المواطنين وحتي ينتهي الدولة من ذلك يجب علي جميع المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الدخول في موجة رابعة من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن تحورات كورونا في الدول المجاورة يمكن أن تدخل مصر في أي لحظة وبالتالي يجب أن يكون جميع المواطنين ملتزمين بتطبيق الإجراءات خصوصا أننا علي أعتاب مواسم وأعياد ومصايف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الموجه الرابعه اجراءات إحترازية

أخبار تهمك

عمرو أديب: "مش عايز أقولكم مين بيصيف عندنا السنادي"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا.. رونالدو هدافًا ليورو 2020

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب اللائحة.. محمد شريف يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

المصل واللقاح يُحذر: إصابات الموجة الثانية لكورونا "أشد"

تحذير مهم من "المصل واللقاح" للمواطنين بشأن كورونا

استشاري حساسية يكشف الموعد المحتمل للموجة الثالثة لجائحة كورونا (فيديو)

استشاري مناعة يحذر: "ستحدث كارثة في هذه الحالة"

استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن اللقاح المصري ضد فيروس كورونا (فيديو)

"قد تحدث كارثة".. طبيب يحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

12:09 ص

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

01:49 ص

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

12:05 ص

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

02:34 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي