خبير يفجر مفاجأة: حجم السد الإثيوبي مبالغ فيه بنسبة 300%

كشف الدكتور زكي البحيري، أستاذ بجامعة المنصورة وخبير الدراسات الإفريقية، أن السد الإثيوبي يواجه مشاكل هندسية بسبب كبر حجمه عن الوضع الطبيعي، منوهًا بأن أحد الخبراء الأجانب أكد أن حجم السد مبالغ فيه بنسبة 300%، ويجب تقليصه للثلث.





وأشار "البحيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم يستهدفون توليد 6 آلاف ميجاوات، معلقًا: "ده مش هيحصل.. والسد ليس هدفه توليد الكهرباء فقط"، منوهًا بأن السد الإثيوبي سيؤدي إلى تقليص حصة مصر من المياه بسبة 8 مليارات متر مكعب، والسودان 6 مليارات متر مكعب.



