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قبل العيد.. مناشدة عاجلة من مستشار الرئيس للمواطنين

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:30 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر ستحصل على 25 مليون جرعة من لقاح جونسون من جنوب إفريقيا على عدة فترات خلال المرحلة المقبلة، وهذا من شأنه أن يزيد سرعة الحصول على اللقاح.

وتابع تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن الهدف النبيل للدولة المصرية هو تحقيق أمن وسلامة المصريين، وهذا الأمر واضح في استنفار الدولة بكافة مؤسساتها في توفير لقاحات كورونا، وعلاج المصابين بالفيروس، معقبًا: "الأطباء يبذلون مجهودًا فوق طاقة البشر لعلاج المصابين".

وناشد مستشار الرئيس، المواطنين بأن تكون فترة العيد فترة استجمام وسعادة، ولكن لابد أن يصحبها حذر شديد حتى لا نشهد موجة جديد من فيروس كورونا.

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