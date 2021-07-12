الكشف عن معلق مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2020-2021، يوم السبت القادم الموافق 17 يوليو الحالي.





وستذاع المباراة على قناتي بين سبورتس 1 بريمير، وبين سبورتس 4، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون معلق نهائي دوري أبطال إفريقيا المصري علي محمد علي.





وكان المارد الأحمر صعد للمباراة النهائية بعد تخطيه الترجي التونسي بهدف نظيف في الذهاب على ملعب رادس، وبثلاثية نظيفة في الإياب بمصر.





بينما كايزر تشيفز حقق المفاجأة وصعد لأول مرة في تاريخه لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أقصي الوداد البيضاوي المغربي، بهدف نظيف في المغرب ذهابًا، وتعادلا سلبيًا في جنوب أفريقيا.



