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دايجو الكوري يعبر إلى دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
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‬اقتنص دايجو الكوري الجنوبي المقعد الأخير المؤهل لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا، بعد فوزه 4-0 على يونايتد سيتي الفلبيني، اليوم الأحد، ليتفوق على كيتشي من هونغ كونغ، ويصبح ثالث فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات ويتأهل للدور التالي.

رفع دايجو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بفارق ست نقاط عن متصدر المجموعة التاسعة، كاواساكي فرونتال الياباني.

واحتل دايجو وبوهانغ ستيلرز بطل آسيا ثلاث مرات، وباثوم يونايتد، ثلاثة مقاعد مؤهلة لدور الـ16، بين الأندية صاحبة المركز الثاني.

وفاز كاواساكي 4-0 أيضاً على بكين جوان الصيني، ليضرب موعداً في دور الـ16 مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل اللقب في سبتمبر المقبل.

وسيلتقي دايجو مع ناغويا غرامبوس الياباني في دور الـ16 أيضاً.

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