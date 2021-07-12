توافد طلاب الثانويه الأزهرية لأداء امتحان "الاستاتيكا" بسوهاج



وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، إنه تم اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا داخل كافة اللجان، وإنه يتم تعقيم الطلاب قبل دخول اللجان بمادة الكحول والتأكد من ارتداء الكمامة والتباعد بين الطلاب داخل اللجان للحفاظ على سلامتهم.



وأضاف أنه يتم تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، وتم تخصيص غرفة عزل داخل كل لجنة بها طبيب وتمريض للكشف على أعضاء اللجنة من مراقبين وطلاب وإداريين.



جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم قرابة ١٠ آلاف طالب وطالبة بالثانوية الأزهرية بالقسم العلمي بمنطقة سوهاج الأزهرية امتحان مادة "الاستاتيكا" داخل ٣٢ لجنة امتحانية وسط تشديدات أمنية عالية.

بدأ منذ قليل اليوم الاثنين توافد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج القسم العلمي على لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة "الاستاتيكا" وسط تشديدات أمنية عالية.